Медведев заявил о больном мире на пороге глобальной войны

По его словам, в мире сегодня «действительно многое не так», а многих людей больше волнуют вопросы изменения климата, чем перспектива оказаться в эпицентре ядерного взрыва. Такая перспектива, указал Медведев, сегодня вполне реальна.
Он отметил, что Запад не услышал обеспокоенности России в сфере безопасности, которые образовались после распада СССР, а напротив, стали размещать вокруг России еще больше военных баз, а также «начали втаскивать» в НАТО «заболевшую Украину». «Поэтому мир болен и, вполне вероятно она находится на пороге новой мировой войны», — подчеркнул зампред Совбеза и добавил, что такая война не является неизбежной.
Политик напомнил, что исторически империи, такие как СССР, не распадались без последующих войн.
Также он указал, что ядерное оружие имеет непреходящее значение для существования России — «это та самая скрепа, которая собирает государство».