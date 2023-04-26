Свергнутый экс-президент Судана сбежал из тюрьмы. Его перевели в госпиталь

В середине апреля в Хартуме начались столкновения между регулярной армией и военизированной группировкой «Силы оперативной поддержки» (RSF). 23 апреля группа неизвестных напала на тюрьму Кобар в Хартуме. Помимо аль-Башира, там содержались бывший глава суданского Минобороны Абдель-Рахим Мухаммад Хусейн и экс-руководитель правящей партии страны «Национальный конгресс Судана» Ахмед Харун.
25 апреля суданский телеканал Tayba TV распространил аудиообращение Харуна, который заявил, что покинул тюрьму вместе с другими бывшими чиновниками администрации аль-Башира, но готов предстать перед судом, когда ситуация в стране нормализуется. По его словам, заключенные покинули тюрьму ради собственной безопасности из-за боевых действий, а также из-за нехватки еды и воды в учреждении. Имена заключенных, которые сбежали вместе с ним, Харун не назвал.
Как пишет CNN со ссылкой на источники в суданской полиции, 23 апреля в тюрьме Кобер заключенные выступили против отсутствия еды и воды, в результате чего обстановка в учреждении обострилась.
Источники Associated Press среди военных чиновников сообщили, что аль-Башира и Харуна перевели в военный госпиталь в Хартуме под усиленной охраной.
Адвокат бывшего суданского лидера не ответил на звонки и сообщения корреспондента AP с просьбой прокомментировать ситуацию.
Армия Судана обвинила «Силы оперативной поддержки» в нападении на тюрьму и освобождении заключенных.
В RSF отвергли обвинения, заявив, что военные «насильственно эвакуировали» тюрьму в рамках плана по восстановлению власти аль-Башира.
Омар аль-Башир занимал пост президента Судана с 1993 года. В 2019 года его свергли и арестовали в результате военного переворота. Экс-президент получил два года тюрьмы по обвинениям в коррупции, незаконном хранении иностранной валюты, получении денег из-за границы и отмывании незаконных доходов. Также ему было предъявлено обвинение в подстрекательстве и причастности к убийству протестующих во время антиправительственных демонстраций. Международный уголовный суд в Гааге обвиняет аль-Башира и его соратников в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности во время конфликта в регионе Дарфур на западе Судана в 2003 году.