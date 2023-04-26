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15:40 (мск), источник: ТАСС

Роскомнадзор заблокировал более 160 тыс. ресурсов с фейками о ходе СВО

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Более 160 тыс. ресурсов с фейками о ходе СВО заблокировано Роскомнадзором с 24 февраля 2022 года, сообщило в среду ведомство.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Более 160 тыс. ресурсов с фейками о ходе СВО заблокировал Роскомнадзор с 24 февраля 2022 года. Противник стремится перенасытить информационное поле Рунета фейками, но имеющиеся законодательные и организационно-технические механизмы позволяют этому противостоять», — говорится в сообщении в Telegram-канале Роскомнадзора.

Кроме того, с 24 февраля 2022 года были заблокированы более 4,3 тыс. пиратских видеосервисов, распространяющих рекламу с фейками об СВО.

В службе подчеркнули, что рекламу создают в целях дестабилизации российского общества и распространяют через пиратские видеосервисы.

Также были заблокированы почти 3,5 тыс. «зеркал» антироссийских информационных ресурсов. «Раз в сутки в среднем крупный антироссийский ресурс создает новое “зеркало” заблокированного сайта. Для этого используют хостинги, принадлежащие американским ИТ-компаниям», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что с момента выявления Роскомнадзором «зеркального» ресурса до его блокировки проходит менее трех часов.

В ведомстве добавили, что фейки действуют с накопительным эффектом: постепенно вокруг человека создается параллельная информационная реальность. Это приводит к отказу от критического мышления, восприятия других точек зрения и соблюдения информационной гигиены, отметили в Роскомнадзоре.

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