Роскомнадзор заблокировал более 160 тыс. ресурсов с фейками о ходе СВО

«Более 160 тыс. ресурсов с фейками о ходе СВО заблокировал Роскомнадзор с 24 февраля 2022 года. Противник стремится перенасытить информационное поле Рунета фейками, но имеющиеся законодательные и организационно-технические механизмы позволяют этому противостоять», — говорится в сообщении в Telegram-канале Роскомнадзора.
Кроме того, с 24 февраля 2022 года были заблокированы более 4,3 тыс. пиратских видеосервисов, распространяющих рекламу с фейками об СВО.
В службе подчеркнули, что рекламу создают в целях дестабилизации российского общества и распространяют через пиратские видеосервисы.
Также были заблокированы почти 3,5 тыс. «зеркал» антироссийских информационных ресурсов. «Раз в сутки в среднем крупный антироссийский ресурс создает новое “зеркало” заблокированного сайта. Для этого используют хостинги, принадлежащие американским ИТ-компаниям», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что с момента выявления Роскомнадзором «зеркального» ресурса до его блокировки проходит менее трех часов.
В ведомстве добавили, что фейки действуют с накопительным эффектом: постепенно вокруг человека создается параллельная информационная реальность. Это приводит к отказу от критического мышления, восприятия других точек зрения и соблюдения информационной гигиены, отметили в Роскомнадзоре.