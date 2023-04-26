15:36 (мск), источник: © РИА Новости
Си Цзиньпин поговорил по телефону с Зеленским
ПЕКИН, 26 апр — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщило Центральное телевидение Китая.
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«Си Цзиньпин и президент Украины провели телефонный разговор», — говорится в публикации ЦТАК.
Как заявил представитель МИД КНР Хуа Чуньин, инициативу проявил Киев.
В своем пресс-релизе китайская сторона отметила, что Пекин в украинском кризисе «всегда был на стороне мира» и приложит все усилия, чтобы как можно скорее прекратить конфликт.
«Желание Китая развивать отношения с Украиной последовательно и ясно. Вне зависимости от того, как будет меняться международная обстановка, Китай готов вместе с Украиной работать над продвижением взаимовыгодного двустороннего сотрудничества», — приводит агентство Цайлянь слова председателя КПК Си.
В офисе Зеленского разговор назвали «длинным и содержательным». Киев также объявил о назначении посла, но не уточнил личность дипломата. У Украины не было посла в Китае со смерти предыдущего представителя Сергея Камышева в феврале 2021 года.
«Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обуславливает ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями», — приводятся ее слова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
КНР в феврале предложила свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента России Владимир Путина, многое из этой инициативы можно взять за основу урегулирования, «когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве».