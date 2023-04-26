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15:36 (мск), источник: © РИА Новости

Си Цзиньпин поговорил по телефону с Зеленским

ПЕКИН, 26 апр — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщило Центральное телевидение Китая.

Источник: © РИА Новости

«Си Цзиньпин и президент Украины провели телефонный разговор», — говорится в публикации ЦТАК.

Как заявил представитель МИД КНР Хуа Чуньин, инициативу проявил Киев.

В своем пресс-релизе китайская сторона отметила, что Пекин в украинском кризисе «всегда был на стороне мира» и приложит все усилия, чтобы как можно скорее прекратить конфликт.

Также указывается, что КНР направит своего спецпредставителя на Украину и в другие страны для консультаций по политическому урегулированию.

«Желание Китая развивать отношения с Украиной последовательно и ясно. Вне зависимости от того, как будет меняться международная обстановка, Китай готов вместе с Украиной работать над продвижением взаимовыгодного двустороннего сотрудничества», — приводит агентство Цайлянь слова председателя КПК Си.

В офисе Зеленского разговор назвали «длинным и содержательным». Киев также объявил о назначении посла, но не уточнил личность дипломата. У Украины не было посла в Китае со смерти предыдущего представителя Сергея Камышева в феврале 2021 года.

Российский МИД, в свою очередь, отметил стремление Пекина способствовать переговорам, однако проблема, как заявила представитель ведомства Мария Захарова, «заключается не в недостатке хороших планов».

«Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обуславливает ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями», — приводятся ее слова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

КНР в феврале предложила свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента России Владимир Путина, многое из этой инициативы можно взять за основу урегулирования, «когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве».

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