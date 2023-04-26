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18:37 (мск), источник: © РИА Новости

Вашингтон призвал Москву вернуться в СНВ-3

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. США хотят, чтобы Россия возобновила участие в СНВ-3 и согласилась обсудить условия нового договора, заявила руководитель национального управления ядерной безопасности при американском Министерстве энергетики Джилл Хруби.

Источник: © РИА Новости

«Мы многое потеряли от приостановки их участия в этом договоре с точки зрения стабилизирующих механизмов. Поэтому мы бы, несомненно, хотели, чтобы они вернулись к соблюдению договора и начали обсуждение нового договора, который бы ограничил количество ядерных вооружений», — сказала она на слушаниях в конгрессе.

США и Россия в апреле объявили об испытаниях своих межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее посол по особым поручениям МИД, председатель ассоциации «Режим контроля за ракетными технологиями» Григорий Машков заявил, что после истечения срока ДСНВ «не исключено возникновение вакуума в области поддержания стратегической стабильности». По его словам, Россия «должна быть готова к любым сценариям».

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