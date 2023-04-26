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17:33 (мск), источник: РАПСИ

Москалькова сообщила об очередном обмене военнопленными с Украиной

МОСКВА, 26 апр — РАПСИ. Еще сорок российских военнослужащих возвращены на родину из украинского плена, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«После реабилитации военнослужащие вернутся к родным и близким. А четырех тяжело раненых военнослужащих ВСУ, Министерство Обороны России, руководствуясь принципом гуманности, вернуло сверх обмена 40 на 40. Главное в том, что наши — дома. Спасибо всем, кто помог осуществить эту гуманную миссию! Своих не бросаем», — написала омбудсмен в своем telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ уточнило, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — заверили в министерстве.

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