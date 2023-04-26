Москалькова сообщила об очередном обмене военнопленными с Украиной

«После реабилитации военнослужащие вернутся к родным и близким. А четырех тяжело раненых военнослужащих ВСУ, Министерство Обороны России, руководствуясь принципом гуманности, вернуло сверх обмена 40 на 40. Главное в том, что наши — дома. Спасибо всем, кто помог осуществить эту гуманную миссию! Своих не бросаем», — написала омбудсмен в своем telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ уточнило, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — заверили в министерстве.