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10:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Шойгу назвал истинную цель Запада в украинском конфликте

Шойгу заявил, что Запад провоцирует другие страны на военное противостояние с Россией и Китаем.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что истинной целью западных стран в украинском конфликте является нанесение России стратегического поражения, а также создание угрозы Китаю и сохранение монопольного положения в мире.

По его словам, попытки Вашингтона сохранить монопольное положение в мире привели к эрозии мировой архитектуры безопасности. Шойгу указывает на попытки США переформатировать систему государственных отношений, создавая подконтрольные региональные альянсы, а также используя шантаж и угрозы.

Как заявил глава российского военного ведомства, сегодняшняя ситуация на Украине подтверждает нацеленность США, а также их союзников на иных стран к военному противостоянию с Москвы и Пекина.

«Сегодня эта деструктивная линия проявляется в стремлении переформатировать систему межгосударственных отношений за счет создания подконтрольных региональных альянсов», — заявил министр обороны РФ на совещании военных ведомств стран-участниц ШОС в Нью-Дели.

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