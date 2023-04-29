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04:48 (мск), источник: ТАСС

В постпредстве РФ при ООН сообщили об обращениях украинских беженок за помощью к России

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. В постпредство РФ при ООН за последний месяц поступило большое количество обращений от украинских беженок из Европы с просьбой вернуть детей, изъятых властями европейских стран. Об этом в пятницу сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Полянский напомнил о прошедшем 5 апреля неформальном заседании СБ ООН по «формуле Арриа», «отголоски которого сказывались на работе Совбеза в течение всего месяца». По его словам, реагируя на поступившие обращения, дипмиссия решила публиковать информацию о проблемах с отбором детей у украинских беженок в своих англоязычных соцсетях. Кроме того, был создан специальный почтовый ящик для обращений. «Условием для публикации было четко выраженное согласие на это заявителя», — отметил Полянский.

По его словам, за месяц постпредство получило множество обращений с просьбой помочь, причем не только от украинских беженок. «Стало очевидно, что воровство детей у уязвимых слоев населения и их эксплуатация — это системная европейская проблема, которую на Западе, разумеется, не хотят замечать», — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что обратившиеся женщины столкнулись с «вопиющими действиями местных властей», а «отобранные у них дети находятся в приютах и содержатся в неудовлетворительных условиях».

При этом, по его словам, местные дипучреждения лишь «разводят руками и намекают на чувствительный “политический” контекст».

«Судя по первым откликам, наши публикации наделали в этих странах много шума, очень хочется верить, что они поспособствуют возвращению детей матерям», — заключил Полянский.

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