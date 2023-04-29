В постпредстве РФ при ООН сообщили об обращениях украинских беженок за помощью к России

Полянский напомнил о прошедшем 5 апреля неформальном заседании СБ ООН по «формуле Арриа», «отголоски которого сказывались на работе Совбеза в течение всего месяца». По его словам, реагируя на поступившие обращения, дипмиссия решила публиковать информацию о проблемах с отбором детей у украинских беженок в своих англоязычных соцсетях. Кроме того, был создан специальный почтовый ящик для обращений. «Условием для публикации было четко выраженное согласие на это заявителя», — отметил Полянский.
По его словам, за месяц постпредство получило множество обращений с просьбой помочь, причем не только от украинских беженок. «Стало очевидно, что воровство детей у уязвимых слоев населения и их эксплуатация — это системная европейская проблема, которую на Западе, разумеется, не хотят замечать», — подчеркнул он.
Дипломат отметил, что обратившиеся женщины столкнулись с «вопиющими действиями местных властей», а «отобранные у них дети находятся в приютах и содержатся в неудовлетворительных условиях».
При этом, по его словам, местные дипучреждения лишь «разводят руками и намекают на чувствительный “политический” контекст».
«Судя по первым откликам, наши публикации наделали в этих странах много шума, очень хочется верить, что они поспособствуют возвращению детей матерям», — заключил Полянский.