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06:03 (мск), источник: ТАСС

Блинкен заявил Пашиняну о поддержке США переговоров по урегулированию в Закавказье

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в субботу подчеркнул, что Вашингтон поддерживает переговоры между Баку и Ереваном и считает прямой диалог сторон единственным путем к урегулированию в Закавказье. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, Блинкен побеседовал с Пашиняном, чтобы «подчеркнуть важность мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном и обещал поддержку со стороны США». Блинкен «вновь отметил, что прямой диалог и дипломатическое взаимодействие являются единственным путем к прочному миру в Закавказье», говорится в документе. «Он выразил признательность премьер-министру Пашиняну за неизменную приверженность мирному урегулированию», — добавил Миллер.

Госсекретарь после разговора написал в Twitter, что в беседе с премьер-министром Армении «подчеркнул поддержку предпринимаемых усилий по достижению мира с Азербайджаном и готовность Соединенных Штатов содействовать».

Пресс-служба армянского правительства сообщила, что Пашинян и Блинкен обсудили «военно-политическую и гуманитарную обстановку в регионе». Как уточнялось в заявлении, они также говорили о переговорном процессе Армении и Азербайджана, в том числе о предстоящей встрече глав МИД двух республик в Вашингтоне.

Пресс-служба МИД Армении заявила 29 апреля, что министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян 30 апреля отправится в Вашингтон, где у него должны пройти переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Как отмечалось в сообщении, «запланирован очередной раунд обсуждений по соглашению о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном».

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