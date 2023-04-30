Блинкен заявил Пашиняну о поддержке США переговоров по урегулированию в Закавказье

По его словам, Блинкен побеседовал с Пашиняном, чтобы «подчеркнуть важность мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном и обещал поддержку со стороны США». Блинкен «вновь отметил, что прямой диалог и дипломатическое взаимодействие являются единственным путем к прочному миру в Закавказье», говорится в документе. «Он выразил признательность премьер-министру Пашиняну за неизменную приверженность мирному урегулированию», — добавил Миллер.
Госсекретарь после разговора написал в Twitter, что в беседе с премьер-министром Армении «подчеркнул поддержку предпринимаемых усилий по достижению мира с Азербайджаном и готовность Соединенных Штатов содействовать».
Пресс-служба армянского правительства сообщила, что Пашинян и Блинкен обсудили «военно-политическую и гуманитарную обстановку в регионе». Как уточнялось в заявлении, они также говорили о переговорном процессе Армении и Азербайджана, в том числе о предстоящей встрече глав МИД двух республик в Вашингтоне.
Пресс-служба МИД Армении заявила 29 апреля, что министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян 30 апреля отправится в Вашингтон, где у него должны пройти переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Как отмечалось в сообщении, «запланирован очередной раунд обсуждений по соглашению о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном».