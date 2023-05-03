В Госдуме призвали нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве

Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.
«В Киеве засели террористы, а с ними, как известно, переговоры бессмысленны. Их нужно только уничтожать, причем быстро и беспощадно. Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве. Готов передать координаты — улица Банковая, 11, где находится так называемая администрация президента Украины», — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Зеленскому начиная с этого дня «стоит начинать бояться». «Пора бить по самым болевым точкам террористического государства, в которое сегодня превратилась Украина», — сказал депутат.