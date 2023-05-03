Исследование: корпоративы не влияют на заработок Как и встречи с коллегами во внерабочее время
Фоторепортажи
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
6В Японии сакура зацвела раньше срока
15:35 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуме призвали нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в ответ на попытку атаки беспилотников по Кремлю призвал нанести ракетный удар по резиденции Владимира Зеленского в Киеве.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.

«В Киеве засели террористы, а с ними, как известно, переговоры бессмысленны. Их нужно только уничтожать, причем быстро и беспощадно. Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве. Готов передать координаты — улица Банковая, 11, где находится так называемая администрация президента Украины», — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, Зеленскому начиная с этого дня «стоит начинать бояться». «Пора бить по самым болевым точкам террористического государства, в которое сегодня превратилась Украина», — сказал депутат.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подлинность этого видео не подтверждена
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Запад забил тревогу из-за неожиданных откровений ВСУ
В США описали происходящее в Донбассе тремя словами
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Госдума