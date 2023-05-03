ИИ научился читать мысли по данным томографии В будущем он поможет парализованным пациентам коммуницировать с окружающими
Фоторепортажи
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
6В Японии сакура зацвела раньше срока
Главное
Спецоперация на Украине
15:17 (мск), источник: Ведомости

В пресс-службе президента России сообщили о попытке Киева ударить по Кремлю

Действия Киева оценивают как попытку покушения на Путина.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подлинность этого видео не подтверждена

Ночью Киев предпринял попытку атаковать Кремль при помощи двух беспилотников. В результате произошедшего президент России Владимир Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, пишут «РИА Новости».

«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — сказано в сообщении администрации президента.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в момент падения беспилотников Путин был не в Кремле. Сегодня он работает из Ново-Огарево.

В Кремле назвали действия Киева «спланированной террористической акцией, покушением на президента России».

В пресс-службе также подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры «где и когда посчитает нужным».

Беспилотники упали и разбились, в результате никто не пострадал, материального ущерба нет.

Песков также отметил, что атака беспилотников никак не повлияет на проведение парада Победы 9 мая.

Кадры атаки на Кремль в Telegram-каналах появились еще ночью. В Telegram-канале «Соседи. Якиманка-Замоскворечье» около 02:30 мск опубликовали сообщения о сильном хлопке, похожем на раскаты грома, и дыме в центре Москвы. После этого очевидцы видели людей с фонариками около Кремлевской стены. Ночью подсветку Кремля выключили.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в городе с 3 мая вводится запрет на запуск беспилотников, за исключением тех, которые используются органами государственной власти.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Эксперты объяснили рекордно низкий уровень бедности в России
Закрытым аэропортам в 2023 году пока сократили субсидии втрое
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин ВладимирПесков Дмитрий