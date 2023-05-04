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00:07 (мск), источник: ТАСС

Клишас предложил убрать электросамокаты с городских улиц, оставив их в парках

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что электросамокаты нужно убрать с городских улиц, оставив их только в парках и частных поселках.

Источник: РИА "Новости"

«По моему мнению, электросамокаты не должны передвигаться по городским улицам. Слишком много ЧП с их участием. Думаю, можно оставить их только в парках, где для этих устройств есть специально выделенные дорожки, либо в частных поселках, где собственники согласились с возможностью использования электросамокатов», — сказал Клишас ТАСС в среду.

В опубликованном в конце апреля обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД России за 2022 год говорится, что улично-дорожная сеть населенных пунктов России преимущественно не готова к появлению электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). С 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в правила дорожного движения, которые помимо легального определения СИМ определяют для них возрастные категории и разрешенные места передвижения в зависимости от массы и максимальной скорости таких устройств.

В России в прошлом году произошло 941 ДТП с электросамокатами и другими СИМ, что на 40% больше, чем годом ранее. В результате погибли 19 человек, в том числе двое несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Ранения получили 976 человек.

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