Клишас предложил убрать электросамокаты с городских улиц, оставив их в парках

«По моему мнению, электросамокаты не должны передвигаться по городским улицам. Слишком много ЧП с их участием. Думаю, можно оставить их только в парках, где для этих устройств есть специально выделенные дорожки, либо в частных поселках, где собственники согласились с возможностью использования электросамокатов», — сказал Клишас ТАСС в среду.
В опубликованном в конце апреля обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД России за 2022 год говорится, что улично-дорожная сеть населенных пунктов России преимущественно не готова к появлению электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). С 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в правила дорожного движения, которые помимо легального определения СИМ определяют для них возрастные категории и разрешенные места передвижения в зависимости от массы и максимальной скорости таких устройств.
В России в прошлом году произошло 941 ДТП с электросамокатами и другими СИМ, что на 40% больше, чем годом ранее. В результате погибли 19 человек, в том числе двое несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Ранения получили 976 человек.