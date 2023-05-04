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13:42 (мск), источник: Московский комсомолец

Стрелков оценил возможное контрнаступление ВСУ: «Мы об этом узнаем»

Атаки беспилотных летательных аппаратов и взрывы на железнодорожных путях в России не являются частями глобального контрнаступления вооруженных сил Украины, заявил в интервью NEWS.ru экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Пока что контрнаступление ВСУ еще не началось, но как только оно запустится, российское военное руководство узнает об этом, поделился своей точкой зрения собеседник издания. Стрелков объяснил, что его можно будет распознать по огромному скоплению военной техники на одном из участков фронта в зоне проведения специальной военной операции.

«О наступлении ВСУ можно будет говорить, когда они бросят в бой свои подготовленные за зиму резервы. Когда их бросят в наступление, мы об этом узнаем», — сказал бывший министр обороны Донецкой Народной Республики, предположив, что ждать осталось недолго.

А пока происходит обычная диверсионная работа в российском тылу: взрывы железных дорог и атаки дронами, отметил Стрелков.

По его словам, в настоящее время украинское руководство тщательно готовится к проведению контрнаступательной операции, заручаясь помощью западного военно-политического блока НАТО и получая боеприпасы. Стрелков утверждает, что вооруженные силы Украины планируют воевать еще два года, и они рассчитывают победить ВС РФ.

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