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18:20 (мск), источник: RTVi

В Госдуме раскритиковали идею запрета электросамокатов в городах

Сенатор и глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил запретить использование электросамокатов в городе за исключением парков.

Источник: РИА "Новости"

Обеспокоенные ростом несчастных случаев с этим видом транспорта, идею с небольшими оговорками уже поддержали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и председатель Национального антикоррупционного комитета СПЧ Кирилл Кабанов.

Опрошенные RTVI депутаты инициативу раскритиковали.

Ярослав Нилов (ЛДПР), председатель комитета по соцполитике:

Запрещать нельзя. Наконец-то в ПДД появились ограничения. Вот если власть в России не наведет порядок в вопросах использования электросамокатов, то надо будет запретить их аренду временно. Люди должны пользоваться новыми средствами передвижения. Это нормально, это модно, это удобно, это дешево. Слава богу, что люди этим пользуются.

Другое дело, что государство должно это все правильно организовать. Пока не получается. Все рассуждают, как-то сделать, как сё сделать. Все будет нормально. Но у людей такая возможность передвижения по городу должна оставаться.

Дмитрий Гусев (СРЗП), кандидат в мэры Москвы:

Давайте вообще запретим все транспортные средства. Я, конечно, против этого. Если мы признаем, что электросамокаты такие же полноправные участники дорожного движения как автомобили, мотоциклы, скутеры и вот эти велосипеды с двигателями, на которых ездят курьеры, тогда они должны подчиняться ПДД. Значит, должны быть права на этот вид транспорта. Они должны ездить по соответствующим полосам движения, выделенным в Москве и так далее.

Пятнадцать лет назад были такие же проблемы со скутерами. Они были как велосипеды. Каждый мог на них ездить, ездить где угодно, ездить без прав, ездить без шлема. Закончилось это тем, что скутеры стали такими же участниками дорожного движения, как и остальные транспортные средства повышенной опасности.

То же самое надо сделать с электросамокатами. У них должны быть ограниченные объемы мощности, ограниченные скорости, на них должны быть такие же права. Вот это первое. А второе — и самое главное: я убежден, что судьбу электросамокатов в городе должны определять сами москвичи. Я обратился к мэру Москвы с предложением сделать огромный общегородской опрос по поводу того, как быть с этим видом транспорта.

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