В Госдуме раскритиковали идею запрета электросамокатов в городах

Обеспокоенные ростом несчастных случаев с этим видом транспорта, идею с небольшими оговорками уже поддержали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и председатель Национального антикоррупционного комитета СПЧ Кирилл Кабанов.
Опрошенные RTVI депутаты инициативу раскритиковали.
Запрещать нельзя. Наконец-то в ПДД появились ограничения. Вот если власть в России не наведет порядок в вопросах использования электросамокатов, то надо будет запретить их аренду временно. Люди должны пользоваться новыми средствами передвижения. Это нормально, это модно, это удобно, это дешево. Слава богу, что люди этим пользуются.
Давайте вообще запретим все транспортные средства. Я, конечно, против этого. Если мы признаем, что электросамокаты такие же полноправные участники дорожного движения как автомобили, мотоциклы, скутеры и вот эти велосипеды с двигателями, на которых ездят курьеры, тогда они должны подчиняться ПДД. Значит, должны быть права на этот вид транспорта. Они должны ездить по соответствующим полосам движения, выделенным в Москве и так далее.
То же самое надо сделать с электросамокатами. У них должны быть ограниченные объемы мощности, ограниченные скорости, на них должны быть такие же права. Вот это первое. А второе — и самое главное: я убежден, что судьбу электросамокатов в городе должны определять сами москвичи. Я обратился к мэру Москвы с предложением сделать огромный общегородской опрос по поводу того, как быть с этим видом транспорта.