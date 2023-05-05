Рябков заявил, что отношения РФ и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта

«Мы работаем над тем, чтобы удержать отношения с США от провала в пропасть открытого вооруженного конфликта, мы уже стоим на грани, на краю этой пропасти», — сказал он.
Высокопоставленный дипломат также указал на то, что американские представители пытаются продемонстрировать отстраненность и «продвинуть в мировые СМИ тезис о непричастности Вашингтона» к террористической атаке на Кремль и посягательству на жизнь президента РФ.
По словам Рябкова, говорить о том, что США непричастны, могут «только люди, которые пускают пыль в глаза и пытаются заморочить голову своим союзникам». «И вообще международным СМИ внедряют этот свой нарратив в надежде таким образом заручиться поддержкой голосами еще какого-то количества тех, кто не очень склонен разбираться в том, что происходило», — добавил дипломат.
По его словам, контакты Москвы и Вашингтона проводятся по мере необходимости, в том числе и на высоком уровне. «Каналы существуют и контакты проводятся, в том числе по мере необходимости на политическом уровне на высоких этажах», — сказал он.
«Вопрос не в существовании этих контактов, вопрос в том, что наши противники в Вашингтоне взяли за правило убеждать своих подопечных в Европе, но и не только, убеждать самих себя в какой-то степени, что исходящие из Москвы сигналы — это элемент, как они это много лет уже произносят, “дезинформационной кампании”. Люди, которые это повторяют каждый день по много раз, оказались в плену собственных клише и собственной пропаганды», — продолжил дипломат.
При этом Рябков назвал реакцию США на сигналы из Москвы после атаки украинских беспилотников на Кремль «пренебрежением азами внешней политики».
«Не далее как вчера по горячим следам теракта, произошедшего над Сенатским дворцом, из Вашингтона донеслись очередные рассуждения о том, что исходящую из Москвы информационную ткань, сигналы из России следует делить на двое, прежде чем что-то такое правильно оценивать. Что это, как не пренебрежение азами внешней политики и дипломатии?» — отметил замглавы МИД РФ.
Замглавы МИД РФ обратил внимание, что Россия многократно излагала генезис нынешней трагедии на Украине. «Мы объясняли, какую сугубо разрушительную роль США играли в событиях, предшествовавших госперевороту в Киеве в 2014 году, что происходило на протяжении долгих восемь лет после этого, сколько было приложено усилий дипломатическими средствами прекратить агрессию против народа Донбасса, которую осуществляет киевский режим», — напомнил он.