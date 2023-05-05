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13:57 (мск), источник: ТАСС

Newsweek: авиация создаст преимущество для России в случае наступления ВСУ

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Превосходство в воздухе и большие резервы дадут России значительное преимущество в случае попытки контрнаступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую точку зрения выразил в пятницу журнал Newsweek.

Спецоперация на Украине
Источник: пресс-служба ПАО «ОАК»

«[Россия] имеет подавляющий уровень превосходства в воздухе и пока не задействовала его в полной мере. Россия имеет очень большие резервы, в 10 раз превосходящие украинские. Для украинцев существует реальный тактический риск на земле, если у них нет надлежащей противовоздушной обороны», — сказал глава международной охранной компании Global Guardian Дейл Бакнер.

Газета The New York Times писала, что западные поставки оружия Киеву не являются гарантией успеха контрнаступления ВСУ, потому что Россия по-прежнему сохраняет преимущество в тяжелом вооружении, авиации и бронетехнике.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Запад заставит Киев начать контрнаступление, чтобы отработать полученное финансирование.

Тема возможного контрнаступления ВСУ муссируется в СМИ уже несколько месяцев, назывались разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.

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