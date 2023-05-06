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12:54 (мск), источник: ТАСС

На Украине заочно предъявили обвинение всем российским сенаторам

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение всем членам Совета Федерации. Об этом в субботу сообщили в спецслужбе.

Источник: Reuters

«СБУ сообщила о подозрении (предъявила обвинение — прим. ТАСС) всем российским сенаторам, поддержавшим присоединение к РФ временно оккупированных регионов Украины», — говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.

Как посягательство на территориальную целостность Украины в спецслужбе расценили голосование в Совфеде по ратификации договоров с новыми регионами о принятии их в состав России.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября прошлого года президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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