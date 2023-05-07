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08:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Минобороны Украины считает ожидания мира от контрнаступления переоцененными

Украинское руководство опасается, что контрнаступление может не оправдать шумиху вокруг нее. Такой вывод сделала газета The Washington Post, поговорив с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым.

Источник: РИА "Новости"

«Ожидания от нашего контрнаступления переоценены в мире. Большинство людей ждет чего-то крупного», — сказал Резников. Он считает, что такие ожидания могут привести к «эмоциональному разочарованию».

По словам главы Минобороны, первая украинская штурмовая группа готова к контрнаступлению больше чем на 90%, но некоторые военные еще не завершили обучение за границей. Он отметил, что Киеву больше всего требуется системы противовоздушной обороны.

Господин Зеленский считает, что чем больше побед одержит Украина, «тем больше люди будут верить в нас, а это значит, что мы получим больше помощи». По его словам, Киев будет готов начать наступление, когда получит вооружение, которое было согласовано с партнерами. Сроки, по его словам, могут быть сдвинуты из-за погоды.

Украинский президент признал, что Киев «проигрывает в небе». Он отметил, что не станет ждать поставок истребителей для контрнаступления, но, по его мнению, оно проходило бы «гораздо проще», если бы у Киева были F-16.

Как пишет газета, «некоторые опасаются», что при неудаче Киева сократятся поставки военной помощи и что Украину будут заставлять сесть за стол переговоров с Россией. Как напоминает The Washington Post, попавшие в сеть секретные документы Пентагона указывают на то, что США ожидают скромных успехов Киева при контрнаступлении.

Леонид Уварчев

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