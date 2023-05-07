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16:08 (мск), источник: ТАСС

Суд Берлина частично отменил запрет на демонстрацию флага России на мероприятиях 9 мая

БЕРЛИН, 7 мая. /ТАСС/. Административный суд Берлина частично отменил запрет полиции города на демонстрацию 9 мая российских флагов и символики. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция RBB со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Источник: РИА "Новости"

Конкретно суд разрешил российские флаги и символику на время шествия «Бессмертного полка». Участники акции пройдут по улице 17 июня от Бранденбургских ворот до мемориала в Тиргартене. Полиция уже обжаловала решение инстанции, подав иск в Высший административный суд. Решение может быть принято до конца текущего дня.

В пятницу полиция Берлина объявила о запрете на использование российских и украинских флагов у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде 8 и 9 мая. Он не распространяется на дипломатов и ветеранов Второй мировой войны. В правоохранительных органах отметили, что там также запрещено исполнять военные песни, демонстрировать символы и выступать с призывами, «которые в силу сложившейся ситуации могут быть использованы для одобрения или прославления» специальной военной операции РФ на Украине. По утверждению стражей порядка, такое решение позволит «достойно почтить память павших воинов Советской армии».

При этом газета Tagesspiegel сообщила, что Административный суд Берлина еще в пятницу вечером отменил запрет на украинские флаги на мемориалах, а советские и российские символы остались под запретом.

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