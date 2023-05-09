01:06 (мск), источник: ТАСС
Вучич заявил о призывах представителей Запада присоединиться к санкциям против России
Президент республики отметил, что политики часто при встрече забывают о приветствии и сразу начинают разговор на эту тему.
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БЕЛГРАД, 9 мая. /ТАСС/. Прибывающие в Сербию западные представители при встрече забывают здороваться и сразу начинают разговор с призыва к введению санкций против России. Об этом в понедельник в эфире телеканала Happy заявил президент республики Александар Вучич.
«Первое [их] обязательство — это вместо “Добрый день” или “Добрый вечер” объяснить мне, какой я кретин, что не ввел санкции [против России], — отметил Вучич, комментируя беседы с западными представителями. — Хорошо, я услышал вас, я понял ваше предложение, я желаю вам всего наилучшего».
Вучич ранее заявлял, что решение Белграда не вводить санкции против России было верным и сделано в интересах Сербии. Он подчеркивал, что его страна не будет вступать в Североатлантический альянс и останется военно нейтральной, несмотря на то что представители Запада регулярно заявляют о необходимости вступления страны в НАТО, апеллируя к глобальной угрозе со стороны РФ.
После начала специальной военной операции на Украине Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.