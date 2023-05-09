Российские ученые придумали способ победить «зомби-пожары» Так называют горение торфа зимой из-за способности огня тлеть под снегом и весной вырываться на поверхность
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
Главное
День Победы
01:06 (мск), источник: ТАСС

Вучич заявил о призывах представителей Запада присоединиться к санкциям против России

Президент республики отметил, что политики часто при встрече забывают о приветствии и сразу начинают разговор на эту тему.

Источник: Reuters

БЕЛГРАД, 9 мая. /ТАСС/. Прибывающие в Сербию западные представители при встрече забывают здороваться и сразу начинают разговор с призыва к введению санкций против России. Об этом в понедельник в эфире телеканала Happy заявил президент республики Александар Вучич.

«Первое [их] обязательство — это вместо “Добрый день” или “Добрый вечер” объяснить мне, какой я кретин, что не ввел санкции [против России], — отметил Вучич, комментируя беседы с западными представителями. — Хорошо, я услышал вас, я понял ваше предложение, я желаю вам всего наилучшего».

Вучич ранее заявлял, что решение Белграда не вводить санкции против России было верным и сделано в интересах Сербии. Он подчеркивал, что его страна не будет вступать в Североатлантический альянс и останется военно нейтральной, несмотря на то что представители Запада регулярно заявляют о необходимости вступления страны в НАТО, апеллируя к глобальной угрозе со стороны РФ.

После начала специальной военной операции на Украине Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Он имел слабое здоровье и, по свидетельству современников, не был умён
Что изменилось в производстве серийного оружия для СВО
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
санкции