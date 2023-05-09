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06:36 (мск), источник: ТАСС

AP: США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине на $1,2 млрд

Это предполагает выделение средств на производство артиллерийских боеприпасов, зенитных ракетных комплексов Hawk и БПЛА, отмечает агентство Associated Press.

Источник: AP 2022

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /ТАСС/. США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму $1,2 млрд для укрепления в долгосрочной перспективе ее возможностей в сфере противовоздушной обороны. Об этом сообщило в понедельник со ссылкой на источники в американской администрации агентство Associated Press.

По его данным, пакет военной помощи, о котором Вашингтон намерен объявить во вторник, подразумевает выделение средств на производство зенитных ракетных комплексов Hawk и беспилотных летательных аппаратов, которые планируется передать Киеву. Кроме того, деньги пойдут на производство артиллерийских боеприпасов и ракет, обеспечение доступа к спутниковым изображениям, обслуживание техники и закупку запчастей.

Согласно сведениям AP, «средства планируется распределить в течение нескольких месяцев или даже лет» с целью «обеспечения потребностей Украины в будущем». Отмечается, что вооружения, включенные в упомянутый пакет, будут выделены не из имеющихся запасов Пентагона.

Ранее Минобороны США сообщило, что Вашингтон направит Киеву новый транш военной помощи в размере $300 млн, в который вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, ракеты Hydra 70, артиллерийские снаряды и противотанковые системы. Всего с начала российской специальной военной операции США оказали Украине поддержку на сумму $35,7 млрд.

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