23:03 (мск), источник: Ведомости
Блинкен заявил о передаче Киеву необходимого для контрнаступления оружия
Украина получила все вооружения, необходимые для того, чтобы организовать попытку контрнаступления, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Как я уже неоднократно говорил, речь идет не только о вооружениях, но также об обучении, о том, чтобы Украина могла обслуживать поставленные нами системы. И очень важно, конечно же, чтобы у них были верные планы», — подчеркнул Блинкен (цитата по ТАСС).
Глава госдепа также считает, что у украинских военных есть все необходимое для успешного совершения задуманного.
Пентагон ранее сегодня выделил новый пакет военной помощи на $1,2 млрд для Украины. В перечень поставок попали дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы для нее, оборудование для интеграции западных установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины, 155-мм артиллерийские снаряды и др.
Украина анонсирует контрнаступление с зимы. 10 марта советник руководителя офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в течение ближайших двух месяцев. 17 апреля американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы писал, что контрнаступление ВСУ может начаться после завершения поставок западного оружия в конце апреля.
5 мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление украинских вооруженных сил может начаться в ближайшие дни или даже часы. «Мы понимаем, что контрнаступление в ближайшее время произойдет. Мы владеем ситуацией с линией боевого столкновения, за пределами линии боевого столкновения на глубину до 150 км и понимаем, что днями это может произойти, это может произойти даже часами», — сказал он. До этого Балицкий объявил, что жителей 18 приграничных населенных пунктов Запорожской области, в том числе Энергодара, в целях безопасности переселят вглубь региона.