08:03 (мск), источник: ТАСС
Япония пообещала оставить в силе санкции против России и продолжить поддержку Украины
Генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что действия Москвы «не могут быть оправданы никакой причиной».
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ТОКИО, 10 мая. /ТАСС/. Правительство Японии будет сохранять в силе санкции против России и продолжать поддержку Украины. Об этом заявил в среду на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
«Мы будем продолжать жесткие санкции против России и мощную поддержку Украины», — сказал он, повторив критику в адрес Москвы и высказав мнение, что ее действия «не могут быть оправданы никакой причиной». Таким образом Мацуно ответил на вопрос журналиста о выступлении президента России Владимира Путина, который на параде Победы на Красной площади 9 мая заявил о развязанной против РФ войне.
«Против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность», — заявил президент РФ. Путин обвинил в происходящем «западные глобалистские элиты», подчеркнув, что для Москвы недружественных народов нет «ни на Западе, ни на Востоке», и назвал нынешний режим в Киеве преступным, а украинский народ — его заложниками.
Японская сторона неоднократно отмечала, что в рамках своего председательства в Группе семи сосредоточится на ограничительных мерах в отношении России и поддержке Украины. Как заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, правительство Японии «фактически солидаризировалось с линией США на изоляцию России», иногда создается впечатление, что Токио «бежит впереди паровоза». Временный поверенный в делах России в Японии Геннадий Овечко в интервью ТАСС ранее назвал деструктивной позицию Токио по Украине, отметив, что она привела к спаду в двусторонней торговле и инвестиционном сотрудничестве.