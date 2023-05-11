Конфискация в США средств РФ, дефицит бюджета и безвиз с Грузией. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин работает в Ново-Огареве.
С докладом у главы государства будет губернатор Тюменской области Александр Моор.
Традиционно проходившие прежде в мае оборонные совещания «будут, когда президенту представится это целесообразным». «Пока таких планов нет». Идет специальная военная операция, которая «не дает возможности вот так вот концентрированно собраться в Сочи, покинуть свои рабочие места». «Сейчас другая обстановка, и это, конечно, учитывается при планировании».
О передаче Украине конфискованных российских средств
В первую очередь решение США передать Украине конфискованные у предпринимателя Константина Малофеева средства представляет «ущерб для того, у кого эти деньги, по-русски говоря, незаконно отняли, своровали».
Кроме того, такие действия представляют собой «ущерб для США», по которым «бьют бумерангом». «Без последствий для США [этот шаг] не может оставаться».
«В обычных условиях это могло бы и должно бы быть предметом судебного разбирательства», причем «с железобетонной перспективой» выиграть процесс.
«Сложно представить себе, что может служить юридическим обоснованием» для действий Вашингтона, поскольку попирается «совершенно святое для Соединенных Штатов право собственности», и это «подрывает доверие» к США.
Для реакции на такой шаг США «нужен анализ ситуации». Россия подыщет вариант реакции, который «наилучшим образом соответствует нашим интересам», предпочитая «нелинейные и нестандартные варианты».
О недовольстве Fortum введением внешнего управления активами в РФ
«Ни о каких компенсациях речи не идет». «По национализации никаких решений нет».
Россия никогда не использовала энергетику ни в политических, ни в военных целях.
«Россия сталкивается с экспроприацией своих активов за рубежом. И, конечно, никто не должен ожидать от России, что она будет оставлять все это дело без реакции».
«У нас, на самом деле, достаточно хорошие макроэкономические показатели», о чем неоднократно заявляли и Минфин, и президент.
«Ситуация абсолютно контролируемая, и есть необходимый запас прочности по разным параметрам».
О поставках британских крылатых ракет Украине
В Кремле к этому относятся «весьма негативно».
Поставки британского оружия потребуют «адекватного ответа» и от российской армии, командование которой будет «принимать соответствующие решения на этом фоне».
«Там разная была реакция вчера из Тбилиси».
«Речь идет о решении гуманитарного характера»: на протяжении длительного времени «поступали обращения граждан обеих стран, и [в том числе] предпринимателей».
«Что касается дальнейших перспектив [восстановления дипотношений РФ и Грузии], я бы пока так далеко не забегал».
«Было бы неверно говорить о каких-то новостях, в то время как идут переговоры в Стамбуле».
Планов телефонных переговоров Путина и президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана «в настоящий момент нет». «Но вы знаете, что при необходимости они созваниваются очень быстро».
Об обострении на границе Армении и Азербайджана
Планов переговоров Путина с руководством Армении и Азербайджана «пока в настоящий момент нет», но «контакты продолжаются».
Россия исполняет свои предусмотренные Трехсторонним заявлением миротворческие функции.
«Ожидаем от сторон сдержанного подхода и призываем не предпринимать какие-либо действия, которые ведут к росту напряженности».
О недопуске фехтовальщиков из РФ на соревнования
«Весьма негативно оцениваем подобное решение. Считаем абсолютно неверным пытаться обусловить какими-то политическими требованиями участие спортсменов в соревнованиях».
«Спортсмены должны иметь право на участие в соревнованиях, на отстаивание своей спортивной чести и спортивной чести страны».