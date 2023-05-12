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17:02 (мск), источник: ТАСС

ЕСПЧ отклонил просьбу адвокатов Саакашвили о его переводе за рубеж

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что экс-президент продолжит лечение в клинике «Вивамед».

Источник: AP 2022

ТБИЛИСИ, 12 мая. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил просьбу адвокатов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о его освобождении для лечения за границей. Об этом в пятницу на брифинге сообщил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

«Сегодня было опубликовано решение страсбургского суда, согласно которому осужденному Михаилу Саакашвили в деле Саакашвили против Грузии отказано в переводе в Варшаву. В то же время на государство не возложено обязательство перевести его в другое лечебное заведение внутри страны», — сказал министр.

Брегадзе также сообщил, что Саакашвили на данном этапе продолжит лечение в клинике «Вивамед», необходимости его перевода в другую больницу или возвращения в пенитенциарное учреждение нет.

Юристы Саакашвили решили обратиться в ЕСПЧ после того, как 6 февраля Тбилисский городской суд, а 2 марта Тбилисский апелляционный суд отказали бывшему президенту в отсрочке тюремного наказания по состоянию здоровья. В ходе более десяти заседаний в качестве свидетелей выступили врачи и эксперты, в том числе зарубежные, которые заявляли о множестве заболеваний у бывшего главы государства. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре 2021 года, после чего был арестован и помещен в тюрьму города Рустави. Он объявил голодовку, назвав себя политическим заключенным. После ухудшения состояния здоровья бывшего президента перевели в тюремную больницу, а позже — в военный госпиталь. В декабре 2021 года Саакашвили продолжил отбывать наказание в тюрьме в Рустави, однако в мае 2022 года был доставлен в частную тбилисскую клинику «Вивамед», где находится по сей день.

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