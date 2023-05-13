США не исключили обмена с Москвой осужденных в других странах россиян

«Мы не хотим вступать в публичные переговоры, однако могу сказать вам, что мы очень усердно трудимся над тем, чтобы Эван и, конечно же, Пол вернулись к своим семьям, где им и место», — сказал он в эфире телеканала CNN, комментируя возможность включения в список на обмен осужденных в других странах россиян.
По словам представителя Белого дома, который занимает пост координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности, администрация рассматривает «различные варианты действий». «Я думаю, мне следует остановиться прямо здесь, чтобы не поставить под угрозу данные усилия, рассуждая о них публично», — добавил Кирби.
У него также поинтересовались, готовы ли США пойти на частичное ослабление санкций, введенных против России после начала спецоперации, для возвращения на родину Уилана и Гершковича. О том, что в Вашингтоне рассматривают такую возможность, ранее сообщил телеканал CNN.
«Мы позаботимся о том, чтобы любой режим санкций, который мы ввели в отношении России, применялся безупречно и должным образом… Я не вижу здесь никаких изменений», — ответил Кирби.
Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
ФСБ России 30 марта объявила о задержании в Екатеринбурге корреспондента московского бюро WSJ Эвана Гершковича. Его заподозрили в шпионаже в интересах правительства США: американец собирал сведения, составляющие гостайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.
В декабре в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале 2022 года за вейп с гашишным маслом, на россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам заключения за обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб, вывезли в США.