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06:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Посол России заявил о готовности Словакии нарастить контингент НАТО

Посол России в Словакии Игорь Братчиков в интервью «Известиям» заявил о готовности Братиславы нарастить контингент НАТО.

Источник: Reuters

По его словам, в Словакии могут одновременно находиться до трех тысяч военнослужащих Североатлантического альянса, а местные военные объекты адаптируются и модернизируются под присутствие альянса в стране. «Нынешнее словацкое правительство неоднократно заявляло о готовности нарастить у себя натовский контингент», — подчеркнул он.

Братчиков добавил, что Братислава поставляет оружие Украине в нарушение российско-словацких соглашений, согласно которым однозначно запрещается передача ВВТ третьим государствам без разрешения страны-производителя.

Ранее спикер парламента Словакии Борис Коллар призвал перестать давать Украине надежды на то, что она сможет вступить в НАТО. Он назвал эти действия безответственными и уточнил, что государство, на территории которого развивается военный конфликт, не может стать частью альянса.

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