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11:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Пушилин заявил об активизации войск Украины по всей линии фронта

Украинские войска активизировались по всей линии фронта и ведут разведку боем на ряде участков, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он утверждает, что контрнаступление ВСУ еще не началось.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Мы видим действительно активизацию по всей линии соприкосновения. Это еще не то контрнаступление, о котором очень много говорится. Мы видим, что противник пытается прощупать наши позиции, пытается вести разведку боем на каких-то участках», — сказал он в эфире «России 24» (цитата по «РИА Новости»).

Страны Запада ожидают, что контрнаступление Украины начнется в ближайшее время. 9 мая госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Киев получил все необходимое для контрнаступления. 11 мая президент Украины Владимир Зеленский сказал, что стране нужно еще немного времени для подготовки. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Киев не добьется успеха в контрнаступлении, будет еще одно. 11 мая российские военные корреспонденты сказали о возможном начале контрнаступления, но Минобороны РФ это не подтвердило.

Лаура Кеффер

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