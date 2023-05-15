Выборы в Турции, отношения с КНР и британская помощь Украине. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. Он проведет в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза — оно сдвинуто с пятницы. Если президент сам обозначит тему совещания, вступительные слова будут открытыми для публики.
На докладе у президента будет уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, которая представит свой ежегодный доклад.
В Кремле «с большим интересом» наблюдают за ходом президентских выборов в Турции и «с уважением» отнесутся к любому выбору турецкого народа.
РФ и Турцию объединяет «очень широкий комплекс взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях» — в энергетике, туризме, сельском хозяйстве, перевозках. Это сотрудничество «носит истинно взаимовыгодный характер», в Москве рассчитывают, что при любой власти оно будет углубляться.
«Турция — это зрелая демократия, сильная, суверенная страна, которая, конечно, в состоянии обеспечить проведение прозрачных демократичных выборов и не допустить каких-то незаконных действий. В этом мы не сомневаемся».
В Кремле категорически не согласны с оценкой президента Франции Эмманюэля Макрона, будто Россия впадает в зависимость от Китая, это «свидетельство абсолютно неправильного понимания сути происходящего».
Отношения с Китаем носят характер стратегического партнерства: «это учет взаимных интересов, это взаимная выгода, это близость мировоззрения, это совместное неприятие попыток диктата».
«Мы относимся к этому чрезвычайно негативно. Великобритания претендует на то, чтоб выбиться в передовые места» по накачке Украины вооружениями.
Сообщения газеты The Washington Post о взаимовыгодных контактах куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с украинской разведкой «похоже на очередные “утки”. “К сожалению, даже уважаемые издания в последние годы довольно часто не брезгуют этим”.
«Надо ориентироваться на официальные сообщения» о состоянии президента Белоруссии, а таковых «со стороны Минска не было».