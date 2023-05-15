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14:30 (мск), источник: ТАСС

Выборы в Турции, отношения с КНР и британская помощь Украине. Темы брифинга Пескова

Отношения с Турцией после президентских выборов в республике, партнерство с Китаем, а также военная помощь Великобритании киевскому режиму стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. Он проведет в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза — оно сдвинуто с пятницы. Если президент сам обозначит тему совещания, вступительные слова будут открытыми для публики.

На докладе у президента будет уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, которая представит свой ежегодный доклад.

О выборах в Турции

В Кремле «с большим интересом» наблюдают за ходом президентских выборов в Турции и «с уважением» отнесутся к любому выбору турецкого народа.

РФ и Турцию объединяет «очень широкий комплекс взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях» — в энергетике, туризме, сельском хозяйстве, перевозках. Это сотрудничество «носит истинно взаимовыгодный характер», в Москве рассчитывают, что при любой власти оно будет углубляться.

«Турция — это зрелая демократия, сильная, суверенная страна, которая, конечно, в состоянии обеспечить проведение прозрачных демократичных выборов и не допустить каких-то незаконных действий. В этом мы не сомневаемся».

Об отношениях РФ и КНР

В Кремле категорически не согласны с оценкой президента Франции Эмманюэля Макрона, будто Россия впадает в зависимость от Китая, это «свидетельство абсолютно неправильного понимания сути происходящего».

Отношения с Китаем носят характер стратегического партнерства: «это учет взаимных интересов, это взаимная выгода, это близость мировоззрения, это совместное неприятие попыток диктата».

О военной помощи Великобритании Украине

«Мы относимся к этому чрезвычайно негативно. Великобритания претендует на то, чтоб выбиться в передовые места» по накачке Украины вооружениями.

Это не может оказать какого-то существенного и принципиального воздействия на ход специальной военной операции.

О якобы контактах Пригожина с украинской разведкой

Сообщения газеты The Washington Post о взаимовыгодных контактах куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с украинской разведкой «похоже на очередные “утки”. “К сожалению, даже уважаемые издания в последние годы довольно часто не брезгуют этим”.

О здоровье Александра Лукашенко

«Надо ориентироваться на официальные сообщения» о состоянии президента Белоруссии, а таковых «со стороны Минска не было».

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"Привезти-то эти пушки привезли, а как выгружать — непонятно: пушки тяжелые, существующие пристани такую массу не держат"
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