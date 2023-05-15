15:59 (мск), источник: Ведомости
Граждан принудительно смогут перемещать из регионов с военным положением
Поправки в закон поддержал профильный комитет Госдумы.
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Комитет Госдумы по госстроительству 15 мая одобрил поправки ко второму чтению в закон о военном положении (ВП), которые касаются проведения выборов в регионах, где оно введено, а также изменения в правила перемещения граждан в таких регионах. Поправки вносят изменения в ст. 7 о мерах, применяемых на территории, где введено ВП (таких сейчас четыре).
В этой статье депутаты в отдельный пункт выносят норму о том, что на таких территориях граждане могут подвергнуться административному задержанию на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента.
Корреспондирующие поправки вносятся и в ст. 14 закона, в которой говорится о полномочиях федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения режима ВП.
Кроме того в ст. 7 сейчас говорится, что «на территории, на которой введено ВП, референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления не проводятся».
Причем обозначено, что выборы в органы госвласти и органы МСУ могут проводиться как на всей территории, где введено военное положение, так и не на всей территории.
Совет Госдумы 15 мая по предложению комитета по госстроительству может вынести поправки на рассмотрение нижней палаты во втором чтении уже на 17 мая. Изначально законопроект в первом чтении касался лишь того, чтобы заменить в законе о ВП наименование «члена Совета Федерации» на «сенатора». О том, что на Охотном ряду обсуждают поправки в закон о ВП, «Ведомости» сообщали 29 апреля.
Комитет по госстроительству также предложил совету Госдумы вынести на пленарное заседание 17 мая поправки в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан. В этих поправках прописывается схема проведения выборов на новых территориях при ВП и ряд других нововведений. «Ведомости» подробно писали о них 14 мая.
К примеру, согласно этим же поправкам, при введении ВП губернатор вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в Центризбирком предложение о проведении выборов на территории региона. ЦИК не позднее чем через пять дней со дня поступления такого предложения проводит консультации с Минобороны и ФСБ, по итогам которых принимает решение о назначении выборов или отклоняет предложение губернатора. В случае назначения выборов ЦИК информирует об этом президента, в случае отклонения — губернатора.
Поправки вносятся и в другие статьи закона об основных гарантиях избирательных прав граждан. К примеру, теперь из региональных и муниципальных бюджетов можно будет финансировать и проведение федеральных выборов. Статус доверенных лиц прекращается одновременно с прекращением агитационного периода, и они не смогут наблюдать за подсчетом голосов и знакомиться с итогами голосования. Списки избирателей переводятся в электронный вид и заверяются электронной подписью председателя и секретаря комиссии и др.
Елена Мухаметшина