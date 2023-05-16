В Госдуме исключили отправку призванных на военные сборы резервистов в зону спецоперации

«Конечно, никак не попадут в зону СВО, это не связанные между собой вещи, плановые (сборы. — “Ведомости”) проводятся ежегодно», — сказал он. Картаполов добавил, что резервисты «придут, отзанимаются положенное время и вернутся в семьи, на свои рабочие места».
Ранее депутат сообщил, что повестки резервистам будут приходить в бумажной форме. Он пояснил, что не во всех регионах есть техническая возможность рассылать документы в электронном виде. Картаполов подчеркнул, что врученной будет считаться только бумажная повестка.
10 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Документ утверждается главой государства ежегодно. Это плановое мероприятие по совершенствованию боевой выучки резервистов. Повестки гражданам в запасе рассылаются после поступления в военкоматы соответствующей директивы от Минобороны России.