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11:04 (мск), источник: Ведомости

Херш: ряд стран ЕС призывают Зеленского закончить конфликт на Украине

Польша, Венгрия, Латвия, Литва и Эстония призывают президента Украины Владимира Зеленского остановить конфликт, заявил лауреат Пулитцеровской премии журналист Сеймур Херш.

Источник: Reuters

«Эту группу возглавляет Польша, она тайно призывает Зеленского найти способ положить конец конфликту — даже, если для этого необходимо уйти в отставку», — написал он на своем сайте. По словам журналиста, Зеленский начинает терять поддержку своих союзников.

В середине февраля Херш заявил, что Украина находится в сложном положении и продолжительность конфликта зависит только от того, каким количеством соотечественников готов пожертвовать Зеленский.

Тогда он также отметил, что военный конфликт продолжается из-за того, что президент США Джо Байден «решил победить на Украине».

Херш является автором статьи о подрывах «Северных потоков», где он заявил о причастности к инциденту США и Норвегии. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной.

Российские власти неоднократно призывали провести международное разбирательство инцидента с участием российских представителей и указывали на нежелание Запада прозрачно расследовать дело о газопроводах. 27 марта Совет безопасности ООН отклонил предложение РФ по созданию комиссии для расследования терактов на «Северных потоках». В Кремле выразили сожаление в связи с таким решением и подчеркнули, что российская сторона «продолжит усилия по тому, чтобы не дать замотать эту тему».

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