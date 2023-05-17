Путин поручил подготовить предложения по борьбе с пожарами

«Прошу подготовить обязательно проект поручений и вернуться к некоторым вопросам», — сказал Путин, обращаясь к главе МЧС России Александру Куренкову на совещании с членами правительства РФ.
Путин также отметил, что понимает, что всегда возникают противоречия между необходимостью сохранения лесов, с одной стороны, и обеспечением безопасности с другой.
«Все это ясно. Но надо исходить из тех реалий, с которыми мы сталкиваемся и которые диктуют нам необходимость принятия соответствующих решений. Поэтому думаю, что на основе докладов министра МЧС и губернатора Курганской области нужно подготовить соответствующие поручения», — добавил Путин, уточнив, что их надо будет представить «в самое ближайшее время».
Природные пожары произошли недавно в Курганской и Свердловской областях.
Как заявляло управление СК по Курганской области, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело о халатности. Курганский главк МЧС сообщал, что все пожары, угрожавшие населенным пунктам, ликвидированы.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в минувшую субботу началась эвакуация жителей. В ряде округов введен режим ЧС. По данным МЧС, на утро четверга на территории региона действуют 59 природных пожаров. Ликвидированы 16 возгораний на общей площади 34,8 тысячи гектаров, 30 — локализованы.