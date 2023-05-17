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14:40 (мск), источник: © РИА Новости

Путин поручил подготовить предложения по борьбе с пожарами

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить поручения по борьбе с пожарами и потом еще раз вернуться к этому вопросу. Президент, говоря о ситуации с пожарами в стране, заявил, что решения многих вопросов, несмотря на обсуждение, откладываются и откладываются до новых стихийных бедствий.

Источник: © РИА Новости

«Прошу подготовить обязательно проект поручений и вернуться к некоторым вопросам», — сказал Путин, обращаясь к главе МЧС России Александру Куренкову на совещании с членами правительства РФ.

Путин также отметил, что понимает, что всегда возникают противоречия между необходимостью сохранения лесов, с одной стороны, и обеспечением безопасности с другой.

«Все это ясно. Но надо исходить из тех реалий, с которыми мы сталкиваемся и которые диктуют нам необходимость принятия соответствующих решений. Поэтому думаю, что на основе докладов министра МЧС и губернатора Курганской области нужно подготовить соответствующие поручения», — добавил Путин, уточнив, что их надо будет представить «в самое ближайшее время».

Природные пожары произошли недавно в Курганской и Свердловской областях.

Как заявляло управление СК по Курганской области, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело о халатности. Курганский главк МЧС сообщал, что все пожары, угрожавшие населенным пунктам, ликвидированы.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в минувшую субботу началась эвакуация жителей. В ряде округов введен режим ЧС. По данным МЧС, на утро четверга на территории региона действуют 59 природных пожаров. Ликвидированы 16 возгораний на общей площади 34,8 тысячи гектаров, 30 — локализованы.

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