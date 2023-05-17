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21:39 (мск), источник: © РИА Новости

«Кинжал» 16 мая уничтожил в Киеве РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские войска при помощи гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» уничтожили накануне многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом “Кинжал” в городе Киев были поражены и полностью уничтожены: многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — подчеркнули в ведомстве.

Во вторник Министерство обороны сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, речь шла о гиперзвуковой ракете «Кинжал», с помощью которой удалось поразить американский зенитный комплекс Patriot в Киеве. Позднее источник РИА Новости уточнил, что снаряд выпустил истребитель МиГ-31К.

В тот же день в Сети распространились видеозаписи из украинской столицы, на которых демонстрируется работа Patriot, пытавшихся отразить ракетный удар. На отдельных кадрах при этом показано, что спустя несколько минут после завершения залпа американских ЗРК и израсходования ими боекомплекта в районе их позиции следует мощный взрыв на земле.

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