11:43 (мск), источник: ТАСС
Лукашенко назвал дезинформацией заявления об украинском контрнаступлении
МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает дезинформацией заявления об украинском контрнаступлении.
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«Должен сказать, самая большая дезинформация — этот “контрнаступ”. Никакого “контрнаступа”, с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе — это просто безумство, — сказал Лукашенко на встрече в четверг с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, сообщает агентство БелТА. — Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии».