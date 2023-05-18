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11:43 (мск), источник: ТАСС

Лукашенко назвал дезинформацией заявления об украинском контрнаступлении

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает дезинформацией заявления об украинском контрнаступлении.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Должен сказать, самая большая дезинформация — этот “контрнаступ”. Никакого “контрнаступа”, с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе — это просто безумство, — сказал Лукашенко на встрече в четверг с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, сообщает агентство БелТА. — Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии».

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 Он имел слабое здоровье и, по свидетельству современников, не был умён
"Привезти-то эти пушки привезли, а как выгружать — непонятно: пушки тяжелые, существующие пристани такую массу не держат"
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