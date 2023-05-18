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12:19 (мск), источник: ТАСС

Reuters: НАТО впервые после холодной войны готовит план обороны на случай конфликта с РФ

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. НАТО разрабатывает первый после окончания холодной войны крупномасштабный план обороны на случай конфликта с Россией. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

Источник: NATO

«Мы должны быть готовы к тому, что конфликт [с Россией] может возникнуть в любое время», — сказал глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Как отмечает агентство, ранее альянс не видел необходимости составлять подобные военные планы, так как он участвовал в конфликтах меньшего масштаба, таких как в Афганистане или Ираке. НАТО также разрабатывает руководство для членов по модернизации их сил и логистики. «Союзники точно будут знать, какие силы необходимы, что, как и где развертывать», — приводит Reuters слова генсека НАТО Йенса Столтенберга.

По данным агентства, страны альянса планируют утвердить военные планы на «тысячи страниц» на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11—12 июля.

Ранее испанская газета El Pais информировала, что НАТО завершает работу над стратегией крупнейшей реорганизации со времен холодной войны на фоне «российской угрозы».

По ее версии, альянс завершает реформу общей стратегии для противостояния терроризму и якобы исходящей от РФ угрозе. Речь идет о «крупнейшей реконфигурации со времен холодной войны».

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