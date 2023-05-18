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18 мая, источник: Ведомости

Госдума приняла закон о принудительном перемещении из регионов с военным положением

Государственная дума приняла закон о принудительном перемещении граждан с регионов, где введено военное положение (ВП). Это следует из думской электронной базы.

Источник: РИА "Новости"

Согласно закону, который вносит изменения в ст. 7 о мерах, применяемых на территориях с ВП, принудительное и контролируемое перемещение с территорий будет производиться по указам президента.

Помимо этого принятые поправки позволят проводить административные задержания на срок до 30 суток за нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента.

Также были внесены изменения в порядок проведения выборов в районах с режимом ВП — если раньше их проводить было нельзя, то теперь решение об их проведении сможет принять Центризбирком РФ по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ.

Изначально законопроект в первом чтении касался лишь того, чтобы заменить в законе о ВП наименование «члена Совета Федерации» на «сенатора».

О планах внесение поправок в закон о военном положении, которые бы позволили проводить выборы, даже если в регионе действует режим военного положения, «Ведомости» писали в конце апреля. Тогда об этом сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

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