Госдума приняла закон о принудительном перемещении из регионов с военным положением

Согласно закону, который вносит изменения в ст. 7 о мерах, применяемых на территориях с ВП, принудительное и контролируемое перемещение с территорий будет производиться по указам президента.
Помимо этого принятые поправки позволят проводить административные задержания на срок до 30 суток за нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента.
Также были внесены изменения в порядок проведения выборов в районах с режимом ВП — если раньше их проводить было нельзя, то теперь решение об их проведении сможет принять Центризбирком РФ по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ.
Изначально законопроект в первом чтении касался лишь того, чтобы заменить в законе о ВП наименование «члена Совета Федерации» на «сенатора».
О планах внесение поправок в закон о военном положении, которые бы позволили проводить выборы, даже если в регионе действует режим военного положения, «Ведомости» писали в конце апреля. Тогда об этом сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.