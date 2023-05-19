Глава ЕК выступила против равноправных переговоров России и Украины

«Украина больше всего хочет мира, но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — сказала она. Текст выступления главы ЕК был предоставлен пресс-службой.
Фон дер Ляйен также высказалась в поддержку «мирной формулы» Владимира Зеленского.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что «не будет никакого “Минска-3”». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова «абсолютно подтверждают» позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию «на земле», однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, это может стать возможным при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.