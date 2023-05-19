Патрушев заявил о координации спецслужбами США убийств Татарского и Дугиной

По данным секретаря Совбеза, все совершенные теракты сопровождались подготовленными заранее информационными кампаниями в США и Великобритании, направленными на подрыв суверенитета РФ. При этом западные страны, добавил Патрушев, напрямую вовлечены в украинский конфликт.
16 мая глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев «достал многих» россиян, в том числе публичных и медийных личностей. Таким образом он ответил на вопрос, сможет ли Киев «достать» российского журналиста Владимира Соловьева или философа Александра Дугина. На уточняющий вопрос, был ли целью его структуры российский писатель Захар Прилепин, Буданов заявил, что не может подтвердить или опровергнуть эту информацию. До этого он говорил, что Украина «убивала и будет продолжать убивать русских в любой точке мира до полной победы» страны.
В Кремле это заявление начальника военной разведки назвали беспрецедентным. Москва, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не сомневается в том, что Киев не только спонсирует теракты, но и является их «организатором, вдохновителем и исполнителем». Песков также счел странным отсутствие осуждения слов Буданова со стороны европейских государств и США, заявив, что такие заявления лишний раз подтверждают правильность решения начать спецоперацию.