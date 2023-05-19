Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России

«По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council, “Гринпис интернэшнл”, “Фонд Гринпис совет”, “Гринпис”, Нидерланды) представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — сообщили в Генпрокуратуре.
Там отметили, что «применительно к РФ природоохранная деятельность Greenpeace фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ», а после начала специальной военной операции Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины «активисты Greenpeace занимаются антироссийской пропагандой, призывают к дальнейшей экономической изоляции нашей страны и ужесточению санкционных мер».
Как пояснили в Генпрокуратуре, нередко работа Greenpeace связана с воспрепятствованием реализации российских государственных программ посредством организации информационных кампаний и несогласованных с органами власти массовых публичных акций, чтобы сформировать негативное общественное мнение и помешать осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов. Кроме того, фонд финансирует деятельность российских организаций-иноагентов, требует изменения российского законодательства в ущерб интересам нашего общества и граждан. «Усилия фонда направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем», — отметили в надзорном ведомстве, добавив, что информация о признании деятельности Greenpeace нежелательной в РФ направлена в Минюст России для включения в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
Greenpeace ведет деятельность на территории России более 30 лет, с конца 80-х годов прошлого столетия.