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16:58 (мск), источник: Ведомости

Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways из-за полетов в Россию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет пользоваться услугами грузинской авиакомпании Georgian Airways. Сегодня перевозчик выполнил первый после возобновления авиасообщения между Грузией и РФ рейс из Тбилиси в Москву.

Источник: Reuters

«Я для себя объявляю бойкот “Аирзене” [Georgian Airways] и призываю вас присоединиться к нему. Это компания, которая пользуется государством, чтобы обогатиться. Так было при прежних властях. Это продолжалось во время ковида, и сейчас она хочет воспользоваться новой реальностью, которая неприемлема для большей части нашего населения», — сказала Зурабишвили на брифинге (цитата по ТАСС).

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Грузией, которое было прекращено летом 2019 г. Помимо этого отдельным указом с 15 мая он отменил визовый режим для грузинских граждан.

После этого Зурабишвили назвала решение властей РФ провокацией и неприемлемым на фоне продолжения военной операции на Украине. При этом правительство поддержало решение российских властей. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что все то, что облегчает «жизнь, передвижение и деловую деятельность для наших граждан, является положительным и приветствуется».

19 мая из Москвы отправился первый за четыре года коммерческий самолет в Тбилиси. Рейс выполняла российская авиакомпания «Азимут», которая 15 мая получила разрешение от властей Грузии на выполнение полетов в республику. Сегодня, 20 мая, в Москву из грузинской столицы вылетел борт авиакомпании Georgian Airways.

Грузия также выдала разрешение российской авиакомпании Red Wings на осуществление полетов с начала июня в Тбилиси и Кутаиси из Москвы и Сочи. Чартерные рейсы по обоим маршрутам начнутся со 2 июня и будут выполняться три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу.

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