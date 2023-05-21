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08:45 (мск), источник: РБК

Клинтон предупредила о «конце Украины» в случае победы Трампа

Переизбрание экс-президента США Дональда Трампа в 2024 году будет означать «конец демократии» в стране, так как он выведет ее из НАТО, и «конец Украины», предупредила бывший госсекретарь Хиллари Клинтон в интервью Financial Times.

Источник: Reuters

По ее словам, президент России Владимир Путин считал, что в случае победы Трампа на президентских выборах 2020 года тот выведет Соединенные Штаты из Североатлантического альянса.

«Трамп был подарком для людей вроде Си [Цзиньпина, лидера Китая] и Путина. Он был неспособен к каком-либо стратегическому подходу к Китаю, и знаете, он явно собирался делать все, что Путин хотел в отношении НАТО», — считает Клинтон.

При этом экс-госсекретарь не думает, что бывший американский лидер выиграет выборы в 2024 году.

Клинтон также признала, что возраст 80-летнего Джо Байдена, объявившего в конце апреля о намерении баллотироваться на второй срок, — проблема, но призвала сравнить это с альтернативой в лице Трампа.

Кроме того, она считает, что начало военных действий на Украине помешало планам Китая по вторжению на Тайвань.

Экс-президент победил Клинтон на выборах 2016 года.

В начале мая Байден призвал не позволить его предшественнику вновь выиграть выборы. Отвечая на вопрос, чем он отличается от Трампа, президент сказал: «Всем».

Американский лидер объявил о планах участвовать в выборах в 2024 году в конце апреля. Он является старейшим американцем на этом посту. Ранее Байден говорил, что окончательное решение будет зависеть от состояния его здоровья и обсуждений с семьей.

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