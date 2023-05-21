Посол Украины удалил пост об извинениях за Волынскую резню

Ранее пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в интервью порталу Onet заявил, что Польша ожидает извинений от Украины за Волынскую резню.
В ответ на это Зварыч в субботу на своей странице в Facebook* написал, что «любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными».
Однако, в воскресенье запись исчезла из аккаунта Зварыча, а вместо нее появилась новая, в которой дипломат выражает готовность к сотрудничеству.
«Моя вчерашняя запись была реакцией на слова пресс-секретаря МИД (Польши — ред.), который напрямую указал, что должен сделать президент Украины. Я считаю такую форму коммуникации неправильной. Мы открыты для диалога, сотрудничества по вопросам истории, мы понимаем ее значение, чтим память жертв», — написал украинский посол на этот раз.
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