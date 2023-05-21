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17:48 (мск), источник: © РИА Новости

Посол Украины удалил пост об извинениях за Волынскую резню

ВАРШАВА, 21 мая — РИА Новости. Посол Украины в Польше Василий Зварыч удалил заявление о неприемлемости и досадности слов пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясины о том, что Украина должна извиниться за Волынскую резню.

Источник: РИА "Новости"

Ранее пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в интервью порталу Onet заявил, что Польша ожидает извинений от Украины за Волынскую резню.

В ответ на это Зварыч в субботу на своей странице в Facebook* написал, что «любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными».

Однако, в воскресенье запись исчезла из аккаунта Зварыча, а вместо нее появилась новая, в которой дипломат выражает готовность к сотрудничеству.

«Моя вчерашняя запись была реакцией на слова пресс-секретаря МИД (Польши — ред.), который напрямую указал, что должен сделать президент Украины. Я считаю такую форму коммуникации неправильной. Мы открыты для диалога, сотрудничества по вопросам истории, мы понимаем ее значение, чтим память жертв», — написал украинский посол на этот раз.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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