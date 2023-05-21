Белый дом: США не возражают против ударов по Крыму из американского оружия

«Мы не устанавливали каких-либо ограничений Украине для ударов по территориям в пределах ее международно признанных границ. <…> А Крым, по нашему мнению, — это Украина», — сказал он.
При этом Салливан отметил, что США не поддерживают украинские атаки с применением натовских вооружений вглубь России.
В воскресенье Джо Байден заявил, что ВСУ, по заверениям киевских властей, «не будут использовать обещанные американские истребители F-16 для ударов по географической территории России». Ранее Салливан сообщал, что США и их союзники по мере обучения украинских пилотов решат, кто и в каком количестве поставит киевской армии эти самолеты.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные заявления Белого дома имитацией правового поведения.