Песков назвал актуальными прежние высказывания Путина о борьбе с терроризмом

«Все сказанное тогда (в конце 1990-х — начале 2000-х — прим. ТАСС) имеет актуальность и сейчас», — подчеркнул представитель Кремля, комментируя такие высказывания Путина в отношении террористов, как «мочить в сортире».
Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле необходимым ужесточать риторику в отношении диверсантов на фоне их нападения на Белгородскую область, Песков отметил, что «дело не в риторике, дело в действиях». «А что касается сказанного тогда (более 20 лет назад — прим. ТАСС) в отношении терроризма, в полной мере это актуально и сейчас», — еще раз отметил пресс-секретарь президента РФ.
В начале контртеррористической операции на Северном Кавказе в сентябре 1999 года Путин, тогда занимавший пост премьер-министра РФ, заявил, что террористов будут преследовать везде: «В туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно».
Эта фраза стала крылатой. Как сам Путин признавался в июле 2011 года на встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината, он после этого переживал, что «ляпнул чего-то, видимо, некстати», но из реакции простых людей на его фразу понял, что, даже если по форме это было неправильно, по сути — верно.