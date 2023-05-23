18:21 (мск), источник: Газета.Ру
Срочников обяжут сдавать загранпаспорта
Государственная дума приняла в окончательном третьем чтении изменения в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
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В соответствии с поправками, россияне, призванные на срочную службу, будут обязаны сдавать загранпаспорта. Документ опубликован в думской базе.
В соответствии с принятым законопроектом, если выезд гражданина России из страны ограничен «по основаниям, предусмотренным подпунктами 2 и 7 статьи 15» закона о порядке выезда, его загранпаспорт «подлежит передаче на хранение в государственный орган, осуществивший выдачу паспорта».
Паспорт должен быть передан на хранение в течение пяти рабочих дней с момента информирования гражданина об ограничении на выезд. Храниться в госоргане паспорт будет «до истечения срока временного ограничения либо истечения срока его действия».
В соответствии с подпунктом 2 статьи 15 закона, право гражданина на выезд из России может быть временно ограничено, если он призван на военную службу или направлен на альтернативную гражданскую службу. Ограничение действует до окончания службы.
Подпункт 7 статьи 15 устанавливает ограничение для тех, кто работает в органах федеральной службы безопасности, для таких лиц выезд ограничен до окончания трудового договора.
Принятые Госдумой изменения также расширяют основания для признания загранпаспорта недействительным.
После принятия нижней палатой парламента законопроект должен быть принят Советом Федерации и подписан президентом России. В случае, если инициатива пройдет все этапы, она вступит в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования.