Метеорологи выявили новые угрозы для жителей мегаполисов Температура в городской среде поднимается выше, чем в сельской местности
Фоторепортажи
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
11Названы победители конкурса «Фотограф крупного плана 2023 года»
13:21 (мск), источник: РБК

Лавров заявил, что НАТО напрямую участвует в конфликте на Украине

НАТО напрямую участвует в конфликте на Украине, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 11-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Спецоперация на Украине
Источник: НАТО

«Фактически, а по сути, де-юре страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева. Такая безответственная линия существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав», — сказал глава МИДа. Он также добавил, что Россия направляет «западным столицам сигнал о недопустимости такого сценария, но эти сигналы либо игнорируются, либо грубо искажаются в пропагандистских целях».

Лавров отметил, что «оппоненты взвинчивают ставки», потому что их «попытка сломать Россию руками украинских неонацистов» стала неотъемлемой частью «генеральной линии на возрождение однополярного мироустройства».

До этого к участникам 11-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, обратился президент России Владимир Путин. Он заявил, что нестабильность в мире продолжает расти. «В разных регионах расширяются прежние и появляются новые очаги напряженности», — сказал президент. Путин также отметил, что вместе с партнерами будет добиваться «формирования более справедливого, многополярного мира», а «неоколониальная система, которая позволяла эксплуатировать ресурсы всего мира», уйдет в прошлое.

В Кремле ранее уже говорили об участии НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что у России нет в этом сомнений. «У нас нет ни малейших сомнений в прямом или косвенном участии Соединенных Штатов и НАТО в конфликте между Россией и Украиной», — говорил он.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кремль высказался о заморозке конфликта на Украине
Стали известны подробности о случившемся с солистом группы «Звери
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
НАТОЛавров Сергей