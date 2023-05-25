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13:56 (мск), источник: © РИА Новости

Запад вложил в оружие для Киева более 65 миллиардов долларов, заявил Шойгу

МИНСК, 25 мая — РИА Новости. Западные страны заставляют власти Украины демонстрировать тактические успехи на поле боя, накачав страну оружием уже более чем на 65 миллиардов долларов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Запад заставляет киевский режим, не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность воевать “до последнего украинца”, накачивает его оружием. Военно-техническая помощь Киеву уже превысила 65 миллиардов долларов», — сказал Шойгу на заседании совета министров обороны ОДКБ в Минске.

«В карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тысяч иностранных наемников. Применяются террористические методы противоборства, включая диверсии и громкие убийства», — отметил министр.

Все это, по его словам, «приводит к эскалации конфликта и затягивает его».

Говоря о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ, Шойгу отметил деструктивную деятельность США и их союзников по формированию очагов напряженности у границ государств, входящих в организацию.

«Во многом согласен с прозвучавшими сегодня оценками военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Ситуация в них остается крайне неустойчивой, требует нашего пристального внимания и постоянного контроля. Негативное влияние оказывает деструктивная деятельность США и их союзников по формированию очагов напряженности у границ государств ОДКБ. Провоцируются кризисы и конфликты, оказывается поддержка террористическим и экстремистским структурам, применяются всевозможные санкции, угрозы и шантаж», — сказал министр обороны России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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