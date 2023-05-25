Запад вложил в оружие для Киева более 65 миллиардов долларов, заявил Шойгу

«Запад заставляет киевский режим, не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность воевать “до последнего украинца”, накачивает его оружием. Военно-техническая помощь Киеву уже превысила 65 миллиардов долларов», — сказал Шойгу на заседании совета министров обороны ОДКБ в Минске.
«В карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тысяч иностранных наемников. Применяются террористические методы противоборства, включая диверсии и громкие убийства», — отметил министр.
Все это, по его словам, «приводит к эскалации конфликта и затягивает его».
Говоря о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ, Шойгу отметил деструктивную деятельность США и их союзников по формированию очагов напряженности у границ государств, входящих в организацию.
«Во многом согласен с прозвучавшими сегодня оценками военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Ситуация в них остается крайне неустойчивой, требует нашего пристального внимания и постоянного контроля. Негативное влияние оказывает деструктивная деятельность США и их союзников по формированию очагов напряженности у границ государств ОДКБ. Провоцируются кризисы и конфликты, оказывается поддержка террористическим и экстремистским структурам, применяются всевозможные санкции, угрозы и шантаж», — сказал министр обороны России.