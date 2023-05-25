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11:40 (мск), источник: © РИА Новости

Россия закроет генконсульство Швеции в Петербурге

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Посла Швеции Малену Мард вызвали в МИД России, где ей объявили об ответных мерах на высылку российских дипломатов, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Источник: © РИА Новости

Дипломату сообщили, что из-за конфронтационного курса Стокгольма Москва приняла решение с 1 сентября прекратить работу Генерального консульства России в Гётеборге.

«Одновременно глава шведской дипмиссии была проинформирована об отзыве российской стороной с 1 сентября 2023 года своего согласия на деятельность Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге», — указали в ведомстве.

В МИД назвали откровенно враждебным шагом со стороны Стокгольма объявление 25 апреля 2023 года пятерых сотрудников загранучреждений России в Швеции persona non grata.

«Эти действия шведских властей еще более усугубили ситуацию в двусторонних отношениях, достигших беспрецедентно низкого уровня, в том числе в результате непрекращающейся русофобской кампании в Швеции», — подчеркнули в министерстве.

Посла проинформировали, что российская сторона в ответ приняла решение об объявлении persona non grata пятерых шведских дипломатов, включая трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при Посольстве Швеции в Москве.

Им предписали покинуть страну в такие же сроки, которые отвели шведские власти для отъезда российских дипломатов.

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