Россия закроет генконсульство Швеции в Петербурге

Дипломату сообщили, что из-за конфронтационного курса Стокгольма Москва приняла решение с 1 сентября прекратить работу Генерального консульства России в Гётеборге.
«Одновременно глава шведской дипмиссии была проинформирована об отзыве российской стороной с 1 сентября 2023 года своего согласия на деятельность Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге», — указали в ведомстве.
В МИД назвали откровенно враждебным шагом со стороны Стокгольма объявление 25 апреля 2023 года пятерых сотрудников загранучреждений России в Швеции persona non grata.
«Эти действия шведских властей еще более усугубили ситуацию в двусторонних отношениях, достигших беспрецедентно низкого уровня, в том числе в результате непрекращающейся русофобской кампании в Швеции», — подчеркнули в министерстве.
Посла проинформировали, что российская сторона в ответ приняла решение об объявлении persona non grata пятерых шведских дипломатов, включая трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при Посольстве Швеции в Москве.
Им предписали покинуть страну в такие же сроки, которые отвели шведские власти для отъезда российских дипломатов.