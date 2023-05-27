05:04 (мск), источник: Коммерсантъ
Киссинджер считает стремление сделать Украину членом НАТО причиной конфликта с РФ
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в преддверии своего 100-летия высказал свое мнение насчет российско-украинского конфликта и по другим темам. Он считает, что причиной конфликта стало предложенное Киеву членство в НАТО в будущем. Политик отмечает, что оказался в «ироничном положении», потому что раньше он был один, когда выступал против членства Украины в Североатлантическом альянсе, а теперь он почти один, кто поддерживает стремление Киева.