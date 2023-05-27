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05:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Киссинджер считает стремление сделать Украину членом НАТО причиной конфликта с РФ

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в преддверии своего 100-летия высказал свое мнение насчет российско-украинского конфликта и по другим темам. Он считает, что причиной конфликта стало предложенное Киеву членство в НАТО в будущем. Политик отмечает, что оказался в «ироничном положении», потому что раньше он был один, когда выступал против членства Украины в Североатлантическом альянсе, а теперь он почти один, кто поддерживает стремление Киева.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Я думаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к этой войне», — сказал Киссинджер The Wall Street Journal.

По мнению 100-летнего политика, Украина не должна добиваться возвращения Крыма. Он считает, что «потеря Севастополя, который никогда в истории не был украинским» Россией поставит под угрозу целостность государства. «Я думаю, что это было бы нежелательно для мира после Украины», — добавил он.

Генри Киссинджер считает, что ведущие страны потеряли ориентиры в новых условиях. По его мнению, они находятся «в процессе трансформации и адаптации к новым обстоятельствам». США, как считает дипломат, считают себя праведными и верят, что они неэгоистичны.

Мы считаем, что наши взгляды восторжествуют не потому, что мы считаем себя лучшими в интеллектуальном смысле, а потому, что мы считаем, что эти взгляды сами по себе должны доминировать. Это выражение крепких моральных убеждений, сопряженных с большой силой. Однако обычно это не продвигается как позиция силы.

Генри Киссинджер

По его мнению, такой взгляд США на самих себя не встречает понимания у других стран, в том числе у Китая.

Генри Киссинджер ранее в мае предполагал, что инициатива Китая по мирному урегулированию российско-украинского конфликта приведет к началу переговорного процесса до конца 2023 года.

Леонид Уварчев

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